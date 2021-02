Considerando as últimas cinco edições do Campeonato Brasileiro, contando com a atual, o Atlético tem tudo para findar a 38ª rodada com a melhor colocação alcançada neste período. Em 2016, o Alvinegro terminou a competição mais importante do país em quarto. Atualmente dono da terceira melhor campanha, o time comandado por Jorge Sampaoli precisa de empate simples para se consolidar nesta posição, sem depender de tropeço do São Paulo.

Para se ter ideia, em 2019, o time mineiro foi apenas o 13º colocado no Brasileirão.

Com 530 gols marcados nestas cinco temporadas e outros 370 sofridos, o Galo tem Fred como goleador máximo: em 2017, o atacante fez 30 tentos; Robinho, no ano anterior, fez 25. Em 2018, Ricardo Oliveira marcou 22; em 2019, novamente o Pastor, anotou 14. Em 2020, faltando o duelo contra o Palmeiras, Keno aparece como dono do posto, com 11 gols marcados pelo alvinegro.