Há exatos 18 anos, Cruzeiro e Emelec entravam em campo no Mineirão para se enfrentarem pela primeira vez em suas histórias. Exatamente no mesmo dia do confronto dessa quarta-feira (3), em 03/04/2001, as duas equipes duelaram pela fase de grupos da Copa Libertadores. A raposa venceu o duelo por 2 a 0, com dois gols do meia Geovanni (confira no vídeo abaixo). Naquele dia, o gigante da Pampulha recebeu 6.185 torcedores.

A Raposa entrou em campo com a seguinte escalação: Bosco; Clebão, Cris, Luisão; Sérgio Manoel, Marcos Vinícius, Marcos Paulo, Jackson; Jorge Wagner (Alex Santos) Geovanni (Alessandro), Oséas (Marcelo Ramos). Os gols foram marcados aos 26 minutos do primeiro tempo e aos 9 do segundo.

Os comandados do técnico Felipão terminaram a fase de grupos em primeiro lugar e avançaram para a fase mata-mata da competição. Após passar pelo El Nacional, também do Equador, a equipe celeste acabou caindo diante do Palmeiras, nas disputas de pênaltis, nas quartas de final do torneio. O Emelec foi eliminado ainda nas oitavas pelo River Plate, da Argentina.

Por coincidência, exatamente na maioridade do primeiro embate, brasileiros e equatorianos voltam a se enfrentar nessa quarta (3), também pela Copa Libertadores. A partida será a terceira entre as equipes, que duelaram outra vez em 2001, no estádio George Capwell, mesmo palco do jogo dessa quarta. Na ocasião, o jogo terminou empatado em 0 a 0.

Artilheiro do confronto

Autor dos dois gols da vitória em 2001, Geovanni mostrou estar confiante com a campanha da Raposa na atual ediçao da Copa Libertadores. O meia, que chegou a atuar pelo Barcelona, fez questão de ressaltar a qualidade do time do Cruzeiro em todos os setores do campo.

"Com certeza o Cruzeiro vai fazer um bom trabalho nessa Libertadores. Está preparado. Tem um goleiro que dispensa comentário, a zaga é muito boa, com Dedé e o Leo, o meio campo também, tem o Henrique, capitão, que está acostumado com a Libertadores. Tem o Rodriguinho tabmbém, que está muito bem. (...) Fred tem feito bons jogos esse ano, recuperou da lesão, está firme forte, perparado, o homem gol do Cruzeiro.

O titulo da Copa do Brasil de 2000 tem a assinatura marcante de Geovanni. Após uma arrancada, ele foi derrubado na entrada da área e foi para a cobrança. A bola passou entre a barreira e foi para o fundo das redes. O gol da virada deu o tricampeonato do torneio para a equipe celeste, ajudando o clube a se tornar o recordista de títulos da competição nacional

Confira alguns números do meia pela Raposa

Jogos: 96

Gols: 26

Títulos:

1 Copa Libertadores (1997);

1 Recopa Sul-Americana (1998)

3 Campeonatos Mineiros (1997;1998;2006)

1 Copa do Brasil (2000)