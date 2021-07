A imprensa argentina também noticiou a vitória do Atlético sobre o Corinthians, nesse sábado (17), na Neo Química Arena. O Olé destacou em sua chamada que o Boca Juniors, adversário do Galo na terça-feira (20), no Mineirão, na partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, precisa ficar atento com Hulk, ressaltando que o artilheiro alvinegro marcou os dois gols do triunfo no Brasileirão.

O texto também ressalta o fato de Cuca ter poupado alguns jogadores, entre eles Nacho Fernández, mas que titulares como Zaracho estiveram presentes na oitava vitória atleticana na competição nacional, e Vargas ficou fora por conta da Covid-19 e desfalcará o time mineiro ante os xeneizes.

O primeiro gol de Hulk, de falta, ganhou uma atenção especial por parte do portal argentino de esportes.

Além disso, a matéria cita novamente o gol anulado do Boca Juniors no confronto de ida das oitavas da Libertadores.

Atlético e Boca empataram o primeiro jogo por 0 a 0. Quem vencer o próximo duelo avança às quartas de final. Se o placar de La Bombonera se repetir, a decisão da vaga sairá da disputa de pênaltis. Qualquer outro empate classifica os xeneizes.