O roteiro estava escrito: “O atacante Fred marca seu segundo gol na segunda partida da Era Rogério Ceni, rendendo o segundo triunfo seguido da Raposa, que se afasta da zona de rebaixamento”. Só que uma desatenção no último lance contra o CSA, aos 48 minutos do segundo tempo, na noite deste domingo (25), destruiu os planos dos celestes. Fazendo valer a “Lei do Ex”, Apodi deixou o banco de reservas para empatar o duelo em 1 a 1, desolando os atletas da Raposa e fazendo a festa dos alagoanos.

Com o ingrato resultado, a Raposa chegou a 15 pontos, ainda na 16ª colocação do torneio, e pode até voltar à zona de rebaixamento nesta segunda-feira (26), caso a Chapecoense, clube que abre o Z-4, com 13 pontos, supere o Botafogo, no Rio de Janeiro.

O Cruzeiro terá uma semana inteira para trabalhar, visando ao confronto com o Vasco, no próximo domingo (1), às 19h, no Mineirão, pela 17ª rodada do Brasileiro. Será o último compromisso dos azuis antes do embate de volta das semifinais da Copa do Brasil, contra o Inter, no dia 4 de setembro, no Beira-Rio.

Don Fredon

Considerado a principal válvula de escape do Cruzeiro, Pedro Rocha sentiu um enjoo no aquecimento e acabou sendo cortado. A solução de Rogério Ceni foi a inclusão de Robinho no lugar do velocista.

Dentro de campo, a Raposa não sentiu falta de Rocha, fez um primeiro tempo seguro, neutralizou o setor ofensivo do CSA e ainda marcou um gol. Após cruzamento de Orejuela, uma das principais figuras celestes, Thiago Neves cabeceou, o goleiro Jordi defendeu, e a bola sobrou para Fred, que empurrou para as redes, aos 10 minutos.

Com um pouco mais de capricho, o Cruzeiro poderia ter construído um placar mais elástico ainda na etapa inicial.

Empate ingrato

O futebol coeso e consistente dos comandados de Ceni foi mantido nos primeiros minutos do segundo tempo, aproveitando-se dos buracos na defesa alagoana. Por outro lado, o setor defensivo da Raposa teve trabalho para conter o ímpeto dos donos da casa, não suportou a pressão no finzinho e viu Apodi, aos 48 minutos, decretar um empate doce ao CSA e amargo para o Cruzeiro.

Dia de cão

No segundo tempo, um cachorro entrou em campo, driblou jogadores e gandulas e deixou no chão um funcionário do estádio.

FICHA DO JOGO

CSA 1 X 1 Cruzeiro

Motivo: 16ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 25/08/2019

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique (RJ), auxiliado por Luiz Claudio Regazone (RJ) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

VAR: João Batista de Arruda (RJ)

Gol: Fred, aos 10 minutos do primeiro tempo para o Cruzeiro; Apodi, aos 48 minutos do segundo tempo para o CSA

Cartões Amarelos: Cacá, Jadson e Fábio (Cruzeiro); Luciano Castán, Bustamante e João Vitor (CSA)

CSA

Jordi; Dawhan, Alan Costa, Luciano Castán e Carlinhos; Naldo (Euller), João Vitor e Jean Cléber (Apodi); Jonatan Gómez, Héctor Bustamante e Alecsandro (Victor Paraíba). Técnico: Argel Fucks

CRUZEIRO

Fábio, Orejuela (Edílson), Fabrício Bruno, Cacá e Dodô; Henrique e Robinho (Jadson); Marquinhos Gabriel, Thiago Neves e David; Fred (Sassá). Técnico: Rogério Ceni