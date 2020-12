Save the date: 11 de janeiro de 2021. Esta, além de ser a data do retorno do Atlético aos gramados, após hiato de 16 dias do último duelo pelo Campeonato Brasileiro, marcado pela vitória por 2 a 0 sobre o Coritiba, será também um dia especial para um dos maiores ídolos da história do Alvinegro.

No dia em que o Galo entrará em campo para enfrentar o Redbull Bragantino, em duelo válido pela 29ª rodada da competição mais importante do país, o ex-atacante José Reinaldo de Lima, atualmente funcionário das divisões de base do clube, completará mais um ano de vida.

Nascido em Ponte Nova, em 11 de janeiro de de 1957, o "Rei" completará 64 anos. Com 475 partidas disputadas com a camisa do Atlético, ele é o maior artilheiro da história, com 275 gols anotados.

No dia 28 de janeiro, um dia depois do Galo encarar o Santos, em jogo adiado da 28ª rodada, ele completará 47 anos da estreia pelo clube. Em 1973, ele entrava em campo contra o Valério, em duelo válido pelo Campeonato Mineiro daquele ano. Ao todo, Reinaldo atingiu 289 vitórias pelo alvinegro; foram outros 113 empates e 73 derrotas.