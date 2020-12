Mais de uma década prestando serviços ao Atlético, sendo um triênio (2018-2020) como vice-presidente do clube de coração. Neste domingo (6), quando o Alvinegro encara o Internacional, o advogado Lásaro Cândido dará os últimos chutes na trave do Gigante da Pampulha como dirigente.

"Os chutes nas traves e as preces ajudam (chutes e preces que quase sempre faço minutos antes dos jogos), mas o time está jogando muito bem...lamento apenas a ausência da Massa, assistindo no próprio Estádio. Na TV é “outro” jogo", postou Cândido em sua conta do Twitter, em outubro.

"Libertando-se das algemas", analogia utilizada durante a coletiva realizada na sede do clube, ao lado do presidente Sérgio Sette Câmara, Lásaro prometeu seguir à disposição da nova diretoria, mas, a partir do dia 12 de dezembro, a prioridade é ser apenas mais um torcedor apaixonado nas cadeiras.

