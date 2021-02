A despedida do goleiro Victor e do atacante Diego Tardelli com a camisa do Atlético vai acontecer no próximo domingo (28), dia em que o contrato do antigo dono da camisa 1 do alvinegro se encerra com o clube, após quase 10 temporadas de um casamento perfeito.

Já sem o técnico Jorge Sampaoli e com Lucas Gonçalves e Éder Aleixo no comando da equipe, de forma interina, o Galo encara a URT a partir das 18h15, no Mineirão, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro. Poupando vários atletas da equipe titular, que ganharão descanso por alguns dias, o 'Santo do Horto', terceira opção do elenco atual, e o dono da camisa 9, serão acionado para o adeus.

Segundo informação recebida pelo Hoje em Dia nesta quinta-feira (25), o clube prepara, inclusive, homenagem ao arqueiro de 38 anos e para o atacante de 35; Victor fez 423 jogos, sendo o primeiro em 8 de setembro de 2012, e conquistou seis títulos oficiais; três Estaduais, a Libertadores, a Copa do Brasil e a Recopa Sul-Americana.

Tardelli, por sua vez, fez 222 jogos, em três passagens pelo Alvinegro, e marcou 110 gols. O 'homem-gol' pode atuar no futebol japonês ou até mesmo seguir no país; o Corinthians é um forte candidato a levá-lo.