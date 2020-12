A sexta-feira (11) será intensa, mas, ao mesmo tempo, de certeza no Atlético. Na véspera do duelo contra o Athletico-PR, em Curitiba, o Alvinegro passará pelo processo de eleição presidencial, com os Conselheiros votando de 8h às 17h, para confirmar a escolha de Sérgio Coelho e José Murilo Procópio para o próximo triênio (2021-23). Cabe lembrar que são candidatos da única chapa do pleito.

Assim que o martelo for batido com a apuração dos votos, o que é dado como certo nos bastidores, o xará do atual mandatário será confirmado como o 46º presidente da história do Atlético, clube de 112 anos.

Confira quem foram os outros 'donos da cadeira mais importante' do clube:

01. Margival Mendes Leal (08-10)

02. Aleixanor Alves Pereira (11)

03. Jair Pinto dos Reis (12-13)

04. Joao Luiz Morethzon (14)

05. Roberto Xavier Azevedo (15-16/23)

06. Nilo Rosemburg (17)

07. Jorge Dias Pena (18)

08. Antonio Antunes Filho (19)

09. Alvaro Felicissimo P. Xavier (20)

10. Alfredo Furtado (21-22/24-25)

11. Leandro Castilho M. Costa (26-30)

12. Anibal Matos (31)

13. Afonso Ferreira Paulino (32)

14. Thomaz Naves (33-38)

15. Casildo Quintino dos Santos (39)

16. Salvio Noronha (40)

17. Helio Soares de Moura (40-41)

18. Olimpio Mourao de Miranda (42)

19. Alberto Pinheiro (43-44)

20. Edward Nogueira (45)

21. Gregoriano Canedo (46-49)

22. Geraldo Vasconcelos (49)

23. Osvaldo Silva (49)

24. Jose Cabral (50-51)

25. Jose F. Paula Junior (52-53/56-57)

26. Mario de Andrade Gomes (54-55)

27. Nelson Campos (58-59/70-75/86-88)

28. Antonio Alvares da Silva (60)

29. Edgar Neves (61)

30. Fabio Fonseca e Silva (62-63/67)

31. Jose Ramos Filho (64)

32. Lauro Pires de Carvalho (64-65)

33. Eduardo de Magalhaes Pinto (66-67)

34. Carlos Alberto Naves (68-69)

35. Valmir Pereira da Silva (76-79)

36. Elias Kalil (80-85)

37. Afonso de Araujo Paulino (89-94)

38. Paulo Cury (95-98)

39. Geraldo Vieira da Silva (98)

40. Nelio Brant Magalhaes (99-01)

41. Ricardo Annes Guimaraes (01-06)

42. Luiz Otávio Motta Valadares (07-08)

43. Alexandre Kalil (08-14)

44. Daniel Nepomuceno (15-17)

45. Sérgio Sette Câmara (18-atual)