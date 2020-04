Enquanto o mundo volta as atenções para a pandemia do novo coronavírus, uma causa bem nobre é celebrada nesta quarta-feira, 8 de abril: o Dia Mundial de Combate ao Câncer, criado para para conscientizar a população sobre os cuidados de prevenção da segunda doença que mais mata pessoas no planeta. Infelizmente, a enfermidade é constantemente utilizada no universo do futebol, por pessoas que ignoram quem luta pela vida ou quem já perdeu alguém nesta dura batalha. Numa rápida busca no Twitter, é possível ver a palavra "câncer" ser utilizada para ofender jogadores, dirigentes e torcedores adversários.

A reportagem do Hoje em Dia procurou por "Atlético Câncer" e, em poucos minutos, selecionou vários comentários pejorativos.

Incomodado com a situação, um torcedor postou uma mensagem em outubro de 2019:

"Vejo muito atleticano usando o nome "câncer" para se referir a diretoria ou aos jogadores do Galo. Parem! Quem já teve casos próximos a família e amigos sabe que a DOENÇA MALDITA é demais para ser usada, pois leva muitas pessoas boas", opinou.

Não seria hora de repensar e extinguir a analogia?

Confira alguns posts feitos na rede social . (Os nomes e as fotos do autores foram omitidos):