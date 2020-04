Solitário na área e o maior responsável por evitar a alegria maior do futebol (o gol), o goleiro é o grande homenageado neste 26 de abril. A data, criada em 1975, nasceu para celebrar os feitos do aniversariante Haílton Corrêa Arruda, o Manga. A ideia surgiu por uma iniciativa de dois professores da Escola de Educação Física do Exército.

Neste domingo, o Atlético aproveitou a ocasição para unir o útil ao agradável. Por meio das redes sociais, o clube parabenizou Rafael, Victor, Michael e Matheus Mendes, e ainda conciliou as felicitações com uma causa nobre: o clube utilizou imagens dos goleiros do atual elenco para uma campanha para minimizar a disseminação da pandemia do novo coronavírus.