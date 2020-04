Solitário na área e o maior responsável por evitar a alegria maior do futebol (o gol), o goleiro é o grande homenageado neste 26 de abril. A data, criada em 1975, nasceu para celebrar os feitos do aniversariante Haílton Corrêa Arruda, o Manga. A ideia surgiu por uma iniciativa de dois professores da Escola de Educação Física do Exército.

Neste domingo, o Cruzeiro utilizou as redes sociais para comemorar o dia e destacou os grandes arqueiros que passaram pelo clube de 99 anos. Raul Plasmmann (557 jogos), Paulo César Borges (187 jogos) e Dida (306 jogos) foram lembrados pela Raposa. Goleiros do atual elenco, Fábio, Vitor Eudes, Denivys e Vinícius também foram homenageados.

Fábio, inclusive, é o atleta - considerando todas as posições - que mais vezes defendeu o time celeste na história; aos 39 anos atuou em 873 jogos (852 oficiais). Heptacampeão do Estadual, bicampeão do Brasileirão e tri da Copa do Brasil, ele é, sem dúvidas, um dos maiores personagens de todos os tempos.