Diagnosticado com Covid-19, o volante Jean usou as redes sociais para agradecer as manifestações recebidas, após o Cruzeiro ter tornado público o resultado do teste, nesta quarta-feira (3).

Jean é o quarto jogador de futebol, considerando os três maiores de Minas Gerais, a ser 'positivado' para o coronavírus. Matheusinho, do América, Juan Cazares, do Atlético, e Vinícius Popó, também da Raposa, são os outros infectados.

"Obrigado a todos pelo carinho e pelas orações. Obrigado pela preocupação e pelo amor de vocês! Estou bem e em casa seguindo todas as orientações", postou o atleta, vindo do Palmeiras, no perfil do Instagram.

O exame do volante de 33 anos foi adiantado nesta semana após o jogador responder em questionário que sua esposa apresentava sintomas da doença. Ele está assintomático e ficará em quarentena por aproximadamente duas semanas.