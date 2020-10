Capitão do time e destaque desde que assumiu a condição de titular, o zagueiro Manoel está fora da estreia de Luiz Felipe Scolari no Cruzeiro, contra o Operário-PR, nesta terça-feira (20), às 20h, mo Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, pois foi diagnosticado com a Covid-19 nos exames feitos pelo clube para este confronto.

Em comunicado, a assessoria de imprensa cruzeirense informou que o jogador já está em isolamento e recebendo os cuidados do departamento médico do clube.

Assim, a dupla de zaga de Felipão em sua estreia será Cacá e Ramon, que no empate por 0 a 0 com o Juventude, na última sexta-feira (16), no Mineirão, atuou como primeiro volante, formando dupla com Jadsom.

Para a reserva, o Cruzeiro tem apenas o garoto Paulo, do sub-20, que estava afastado do treinamento até a semana passada também por causa do novo coronavírus.

Saídas

O zagueiro Marllon, contratado nesta temporada, foi devolvido ao Corinthians. Arthur, revelado na base cruzeirense, foi emprestado ao América, e Léo, capitão antes da entrada de Manoel, está machucado.