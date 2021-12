Os 11 minutos disputados contra o Athletico-PR, neste domingo (12), podem ter sido os últimos de Diego Costa com a camisa do Atlético. O atacante deixou o campo de jogo cedo, por conta de uma lesão, chorou e deu um “tchau” à torcida alvinegra. O chileno Vargas entrou na vaga do centroavante.

Fica a expectativa quanto a esta situação física, já que na quarta-feira (15), na Arena da Baixada, o Galo encara o Furacão, no duelo de volta, valendo o título da Copa do Brasil, e pode ser que o jogador hispano-brasileiro não esteja apto a atuar.

Nos bastidores, não se sabe se Diego continuará no Alvinegro. Depois do triunfo por 4 a 3 sobre o Bragantino, pela penúltima rodada do Brasileirão, o atacante disse que sua permanência no clube mineiro não era garantida.

“No ano que vem, tem muitas coisas que podem acontecer. Pode ser que eu fique ou pode ser que eu saia”, afirmou ele, em entrevista à 98 FM. Ele tem contrato até o fim de 2022 com o Atlético.

Com a camisa do Galo, o centroavante soma 19 jogos e cinco gols.

