A torcida do Atlético aguarda em ver por Hulk e Diego Costa, juntos, no ataque alvinegro. O novo reforço também já sonha com essa formação, mas, como ainda precisa evoluir fisicamente, sabe que essa parceria pode demorar um tempo para acontecer. Isso sem contar que não dependerá somente dele.

"É o professor Cuca que vai ver o melhor momento para utilizar os dois. O Hulk demonstrou em toda sua carreira o craque que é. Jogar com ele é bem fácil, torna todo mundo ao seu redor bom e é a grande referência no Galo”, afirmou Costa, que já atuou ao lado do Vingador em 2013 pela Seleção Brasileira.

No entanto, destacou que, assim que essa dobradinha se tornar realidade, fará o possível para desmoronar defesas adversárias.

“Eu vou tentar comer pelas beiradas e trabalhar. E que possamos formar uma dupla pesada. Que a zagueirada não tenha paz. Automaticamente, quando entro em campo, tento sempre dar meu melhor. Vamos ver se daremos um pouco de guerra aí para eles (zagueiros)", disse.

E admite uma ansiedade de debutar o quanto antes. “Da minha parte eu já estaria no jogo de ontem (risos). Logicamente que a questão física não é a ideal. Vinha trabalhando com um personal para estar sempre mantendo a forma. É questão de detalhe, de ajuste para estrear o quanto antes", comentou.