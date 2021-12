O atacante Diego Costa levantou mais uma polêmica a respeito da sua suposta saída do Atlético. Nesta sexta-feira (31), ele alterou a foto de perfil do Instagram, em que aparecia vestindo a camisa do Galo, para uma em que usa camisa neutra. Ele também retirou o nome do clube da biografia. Torcedores e imprensa tentam interpretar o feito.

Nessa quinta-feira (30), o jogador fez um post em que aparecia com uma garrafa de cerveja e com os dizeres “única coisa que ando pagando e olhe lá! Fica a dica”. Imediatamente, torcedores associaram a publicação aos rumores sobre Diego estar disposto a pagar sua própria multa rescisória para deixar o Galo.

O que está em destaque é que o atacante estaria negociando com o Corinthians, clube que, no entanto, avisou que não iria pagar a multa rescisória do jogador.

Diego Costa chegou ao Atlético em agosto de 2021, e o vínculo dele com o Galo até o fim de 2022. Antes do time alvinegro, ele atuava no Atlético de Madrid.

