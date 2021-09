O torcedor do Atlético teve uma notícia animadora no início da tarde desta quinta-feira (23). Substituído no início do segundo tempo do empate em 0 a 0 com o Palmeiras, na última quarta, no jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores, com dores na coxa esquerda, o atacante Diego Costa tem chances de estar em campo no duelo de volta, na próxima terça, no Mineirão.

Segundo comunicado do clube alvinegro, o atacante sentiu um incômodo na região e segue em tratamento intensivo para estar em campo na partida que vale a ida à final da Libertadores.

Sem revelar se Diego teve algum tipo de lesão, o Atlético ainda destacou que o centroavante segue sendo monitorado e reavaliado diariamente.

Diante desse cenário, é bastante improvável que o centroavante seja relacionado para o jogo diante do São Paulo, neste sábado, às 21h, no Morumbi, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.