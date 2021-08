Diego Costa desembarcou em Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (17), em um jatinho de Rubens Menin e, em entrevista à Rádio Itatiaia, esbanjou sua felicidade e sua ansiedade em vestir logo o uniforme do Atlético dentro de campo.

“Pesa muito vir para o Galo com toda sua tradição e com uma Massa apaixonada. Depois de anos na Europa, eu tinha o sonho de jogar no Brasil”, destacou o avante, que recebeu muitas mensagens da torcida alvinegra nos últimos dias. “Vai ser importante o calor do torcedor”, completou.

O ex-atacante do Atlético de Madri e do Chelsea será submetido a exames médicos e, em seguida, firmará vínculo até dezembro de 2022. Enquanto não estreia, vai acompanhar de perto aos confrontos da equipe mineira.

“O time está impressionante. Venho para somar e ajudar. A equipe vem numa dinâmica muito boa, e espero poder contribuir”, afirmou à Itatiaia. E ressaltou que “não vai faltar raça, dedicação e gols”.