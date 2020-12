Nada de férias, viagem com a família ou Natal sem trabalho. A pandemia do novo coronavírus, que parou o futebol nos quatro cantos do mundo durante alguns meses em 2020, tem reflexos também no tradicional descanso de dezembro. No Galo, pegar leve na ceia será fundamental na madrugada de 24 para 25. Já o presente pedido ao Papai Noel, o título do Brasileirão, caso chegue, só poderá ser visto em fevereiro.

Com jogo marcado para o sábado (26), contra o Coritiba, jogadores e comissão técnica precisarão ser moderados na comemoração, pensando na atividade pré-duelo e também seguindo as orientações do Ministério da Saúde e da OMS (Organização Mundial da Saúde), que pedem para as reuniões familiares sejam feitas de forma reduzidas até que a os brasileiros sejam vacinados.

Depois deste desafio contra o Coxa, o time só volta a atuar no início de janeiro, dias após a virada de ano. O confronto contra o Santos, marcado a princípio para o dia 6, deve ser adiado, já que Peixe fará o primeiro jogo das semifinais da Libertadores, provavelmente, na mesma data.