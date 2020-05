O quadro de funcionários do Atlético teve baixa importante nesta quinta-feira (21). Luís Otávio Kalil, conhecido como Kalilzinho, acabou demitido do clube após vários anos de trabalho; ele chegou ao clube em 2004. Conhecido pelo temperamento quente durante os jogos e pelo bom trabalho realizado no clube, a saída não foi bem vista por um dos principais jogadores do elenco.

Por meio do Instagram, o atacante Diego Tardelli lamentou a saída. Segundo o camisa 9, traduziu como "um dia triste".

"Grande ou Kalilzinho. É assim que ele é chamado aqui no Galo. Hoje é um dia tristr porque ele não faz mais parte do nosso grupo e é difícil aceitar a saída dele, porque é um profissional que sempre deu a VIDA pelo clube, e é respeitado por TODOS JOGADORES e funcionários. Difícil achar que é normal tudo isso, mas enfim...

Irmão, desejo tudo de melhor na sua vida e na sua carreira. Quero que saiba que, para mim, você sempre será o melhor. Obrigado por tudo e pelos momentos vitoriosos juntos".

Após a postagem, alguns ex-jogadores do Atlético comentaram, como os ex-volantes Zé Luis e Richarlyson. A saída, conforme apurado pelo Hoje em Dia, teve como motivo a "contenção de despesas".