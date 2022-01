Oitavo jogador com mais partidas pelo Cruzeiro, Henrique foi bicampeão brasileiro e da Copa do Brasil

O Cruzeiro iniciou sua pré-temporada na última terça-feira (4) sem alguns jogadores que faziam parte do elenco em 2021. Depois de avaliações internas, a diretoria encabeçada por Ronaldo definiu que o lateral-direito Cáceres, o zagueiro Ramon e o volante Henrique não serão aproveitados pelo clube.

Ramon está em negociação com o Atlético-GO, enquanto Cáceres também já se aproxima da definição de um novo clube. Henrique, por sua vez, tem situação um pouco mais complexa.

No início de outubro, o volante, de 36 anos, completou um ano sem jogar. Em agosto, ele havia sido submetido a uma nova intervenção cirúrgica. O Cruzeiro informou que o procedimento visava à otimização do processo de cicatrização de uma lesão que o jogador tinha no joelho direito.

A direção da SAF espera apenas a confirmação de que a recuperação de Henrique está totalmente finalizada para ratificar sua saída.

Trajetória gloriosa

Enquanto a terceira passagem de Henrique pelo Cruzeiro esteve distante de uma grande sequência de jogos, as duas primeiras ficaram marcadas por conquistas. Em 2017 e 2018, ele foi o capitão do time celeste nas conquistas de duas edições da Copa do Brasil.

Entre títulos nacionais, conquistou também o Campeonato Brasileiro em 2013 e 2014. O volante tem também ainda seis troféus do Campeonato Mineiro no currículo (2008, 2009, 2011, 2014, 2018 e 2019).

Henrique encerra sua trajetória no Cruzeiro com 524 partidas disputadas.

Leia mais:

Gestão de Ronaldo e Jailson não chegam a acordo, e goleiro não será reforço do Cruzeiro para 2022