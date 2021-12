Anunciado como acionista majoritário do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno já trabalha para iniciar a gestão do clube estrelado.

De acordo com Pedro Mesquita, head da XP Investimentos, empresa responsável em procurar investidores para a Raposa no mercado, o ex-atacante montou sua equipe para a migração do modelo antigo para o da Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Ainda segundo Mesquita, em entrevista à Rádio Itatiaia, nesta segunda-feira (20), o Fenômeno terá total poder para gerir o clube estrelado.

"Hoje, o Ronaldo vai ter uma reunião com sua equipe, o pessoal que faz a gestão de futebol para ele. A gente vai montar um comitê de transição aqui. Com calma, o Ronaldo vai escolher as pessoas que vão estar à frente do Cruzeiro para ele. Nós (XP Investimentos) estamos ajudando no que é possível aqui e nas diligências dos documentos para que a gente possa finalizar a transação. É como se fosse um comitê de transição, quem vai mandar no Cruzeiro é o Ronaldo e o time dele", disse Pedro Mesquita.

O aporte inicial de Ronaldo Fenômeno, por meio da Tara Sports, será de R$ 400 milhões. O ex-atacante adquiriu 90% das ações da Raposa, com os 10% restantes permanecendo com o Cruzeiro.

Para acelerar o processo de transição, Ronaldo cancelou uma viagem que faria neste final de ano e intensificará os trabalhos à frente da Raposa.

A expectativa é de que o Fenômeno seja apresentado ao torcedor celeste no dia 2 de janeiro, data do aniversário de 101 do clube estrelado.