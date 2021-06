O lateral-esquerdo Jean Victor, de 26 anos, será jogador do Cruzeiro. A confirmação da contratação foi feita pelo diretor de Futebol da Raposa, Rodrigo Pastana, em entrevista às mídias oficiais do clube estrelado na tarde desta quarta-feira (23).

Ao informar o negócio, Pastana elogiou o elenco e destacou a falta de opções para o setor, que atualmente conta apenas com o jovem Matheus Pereira com experiência na Série B.

“Nós gostamos bastante do elenco. Tenho falado várias vezes com o Juliano (Belletti), com o Célio (Lúcio, auxiliar-técnico), com o Mozart. O elenco é equilibrado, mas existiam algumas lacunas, não tinha reserva para o Matheus, que era o Kaiki, que estava na base, mas precisa de minutagem. Ele adaptou o Felipe. Estamos trazendo mais um lateral esquerdo, que é o Jean Victor, que foi do Boavista”, completou o dirigente.

Pastana não informou a duração do contrato com Jean, mas a tendência é de que o lateral firme um vínculo até o final da Série B.

Na temporada passada, o jogador teve boas atuações pelo Paraná Clube. No primeiro semestre, atuou pelo Boavista-RJ no Campeonato Carioca.

Citado por Rodrigo Pastana, Kaiki tem apenas 18 anos e soma três jogos pelo time principal da Raposa, sendo dois pela Copa do Brasil e um pelo Campeonato Mineiro.

Pereira, por sua vez, tem 20 anos e acumula 45 jogos pela equipe celeste.

Mercado

Jean Victor é a 15ª contratação do Cruzeiro na temporada (veja a lista abaixo). Além dele, o clube contratou recentemente o lateral-direito Norberto e os atacantes Wellington Nem e Keké.

O último vai passar por uma cirurgia no pé direito e deverá ficar à disposição da comissão técnica em setembro.

E a movimentação da Raposa não para por aí. Segundo o dirigente, o clube estrelado ainda está em busca de mais um atacante que atue pelas beiradas do campo.

Veja a lista dos contratados em 2021:

Alan Ruschel (emprestado ao América)

Klebinho (devolvido ao Flamengo)

Eduardo Brock

Joseph

Flávio

Matheus Barbosa

Matheus Neris

Marcinho

Rômulo

Bissoli

Felipe Augusto

Wellington Nem

Norberto

Jean Victor

Keke