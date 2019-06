Na lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B, com apenas dois pontos em seis jogos, o América se mobiliza para buscar a reação no torneio.

Em meio ao péssimo início de competição, a diretoria do Coelho já anunciou a contratação de oito reforços para a sequência da Série B: os goleiros Thiago e Airton, o lateral-direito Diego Ferreira, o zagueiro Ricardo Silva, os volantes Luiz Fernando e Willian Maranhão, o meia Michel Bastos e o atacante Rafael Bilú.

Entretanto, se depender da cúpula americana, mais jogadores vão chegar para compor o grupo comandado pelo técnico Maurício Barbieri.

Após o empate em 1 a 1 com o Coritiba, na última segunda-feira (3), no Independência, o diretor de futebol do América, Paulo Bracks revelou que o clube segue ativo na busca por contratações.

“Estamos atentos ao mercado, o elenco não está fechado. A gente tem trabalhado todos os dias para pontualmente reforçar o time. Ainda estamos em busca de uma, duas ou três peças. Alguns jogadores podem sair, outros chegar. Vamos aproveitar essa parada para a Copa América para otimizar algumas negociações. Não estamos parados, estamos muito atentos ao mercado”.

Bracks também revelou qual setor a diretoria prioriza na busca por peças para reforçar o elenco.

“Tem um mapeamento que a gente está fazendo. Estamos sendo bem pontuais. Não posso falar de posições específicas, mas são jogadores para o ataque, do meio-campo para frente. Pretendemos anunciar assim que estiver concretizado, temos algumas negociações em andamento”.

Pressionado na Série B, o América vai buscar seu primeiro triunfo na competição diante do CRB, no sábado (8), às 20h, no estádio Rei Pelé, em Maceió.