A semblante não era tão fechado quanto um sorteio de Libertadores pode proporcionar. Ou seja, azar não é a palavra que tomará conta da experiência do diretor de futebol Marques em Luque-PAR. O Galo pegará o Danubio, e depois, terá mais um mata-mata - Barcelona, Defensor-URU e um boliviano - antes de pegar um grupo não tão complicado.

Para Marques, o foco total é no Danubio, adversário da Segunda Fase da Copa Libertadores. Com o primeiro jogo em 5, 6 ou 7 de fevereiro no Uruguaio. Depois encara o time também alvinegro em 12, 13 ou 14 do mesmo mês em BH. Diante do sangue charrúa, a missão é igualar na entrega e ficar pronto para encarar os desafios de "peito aberto".

"Dificuldade da competição, equipe uruguaia logo de cara, aguerridas que jogam como se fosse o ultimo das vidas. Como brasileiros temos que nos acostumar a jogar esse tipo de partida na entregta, temos que nos igualar na entrega. Estamos confiantes, mexendo no mercado para fazer equipe competitiva e começar bem nessa competição", disse Marques, à Fox Sports.

Acompanhado do advogado Lucas Ottoni, Marques ainda comentou sobre reforços, sem citar nomes. Entretanto, adiantou que Réver e Guga estão avançados. O diretor ainda destacou que Levir tem o elenco na mão, mas prometeu melhorar a qualidade do time que terminou o Brasileirão em sexto lugar.

"É o que o Brasileiro desenhou pra gente, nos classificamos em sexto e temos batalha na fase pré-de grupos. Não temos escolha, ela fica mais curta, com mais intensidade porque temos que encarar o quanto antes o adversário durrísimo. Levir tem o grupo na mão e vamos reforçar o elenco com jogadores. Vamos encarar os adversários de peito aberto".