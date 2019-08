O Barcelona está "mais perto" de chegar a um acordo com o Paris Saint-Germain para o retorno de Neymar ao clube catalão. Javier Bordas, membro da diretoria do time espanhol que participa das negociações com a equipe francesa para acertar a contratação do atacante, revelou nesta terça-feira que um acerto entre as partes parece estar bem encaminhado.



"Não há acordo algum, ainda estamos negociando, mas estamos mais perto", afirmou o dirigente em sua chegada a Barcelona. Ele desembarcou na Espanha depois de ter sido um dos representantes do clube em uma reunião ocorrida nesta terça-feira em Paris, onde conversou com membros da direção do PSG.



Antes de Bordas se pronunciar publicamente sobre a negociação, o jornal espanhol AS já havia noticiado que dirigentes do clube catalão deixaram o encontro com "sensação positiva" de que vão conseguir contratar o brasileiro nesta semana, dias antes de a janela de transferência em alguns países da Europa fechar.



Um fator determinante para o negócio ser fechado é o desejo do próprio atacante, que deixou claro para os comandantes do PSG que quer voltar para o Barcelona, no qual voltaria a jogar ao lado de Lionel Messi.



O brasileiro Leonardo, diretor esportivo do PSG, representou a equipe parisiense na reunião por causa da ausência do presidente Nasser Al-Khelaifi. Pelo lado do Barcelona, a comitiva contou com o CEO Òscar Grau e os diretores Javier Bordas e Eric Abidal. As conversas transcorreram de forma tranquila e devem continuar nos próximos dias à distância.



No último dia 13, uma primeira proposta do Barcelona já havia sido recusada pelo PSG. O negócio na ocasião envolvia o repasse de alguns jogadores, entre eles Philippe Coutinho - que acabou fechando com o Bayern de Munique, em troca de Neymar.



Desta vez, o Barcelona ofereceu 170 milhões de euros (cerca de R$ 784 milhões), em duas parcelas, para contar com o astro brasileiro, informou o jornal francês Le Parisien. André Cury, representante do Barcelona, Pini Zahavi, empresário que estaria intermediando a negociação entre os clubes, e Humberto Paiva, advogado de Neymar, também estiveram no encontro e deixaram o escritório do PSG sem falar com a imprensa.



Nos últimos dias ficou evidenciado o racha entre os torcedores do PSG e Neymar. O clube, no entanto, tem evitado conflitos públicos para valorizar ao máximo o atleta pelo qual há dois anos pagou 222 milhões de euros (cerca de R$ 821 milhões na cotação da época), que era o valor da multa rescisória do contrato com o Barça.



Em entrevista recente à radio francesa RMC, Leonardo afirmou que o PSG quer acolher o brasileiro novamente. "Neymar cometeu erros. Você sabe, eu não o conhecia antes. Com o passar dos dias, eu o conheço melhor. E sinceramente acho que ele é um bom menino, com um background muito bom. Em campo, ele é um jogador incrível", disse.