O Cruzeiro tem seu primeiro reforço para a temporada 2020. O lateral-esquerdo João Lucas, de 28 anos, que defendeu o Ceará nas duas últimas temporadas, vai assinar um contrato até o final do ano com a Raposa.

A confirmação do acerto com o jogador foi feita pelo diretor de futebol do clube estrelado, Ocimar Bolicenho, no evento de lançamento do prêmio "Melhores do Mineiro", promovido pela Rede Globo, nesta quinta-feira (16), no Minas Tênis clube.

O dirigente afirmou que João Lucas é esperado em Belo Horizonte, neste sábado, para realizar exames médicos e sacramentar o vínculo com o Cruzeiro e revelou que, com essa nova contratação, a tendência é de que Marcelo Hermes, que atua na mesma posição, seja emprestado novamente.

Ocimar Bolicenho, diretor de futebol do Cruzeiro, comentou sobre a situações de algns jogadores do elenco

Incertezas

Em meio as negociações com os jogadores do elenco que recebem salários acima do teto estipulado pelo conselho gestor da Raposa, que é de R$150 mil, Bolicenho afirmou que o goleiro Rafael e o zagueiro Manoel fazem parte do planejamento para a temporada e estão próximos de um acordo para a permanência no clube.

Já sobre Rodriguinho, o dirigente afirma que ainda não há uma definição, mas indiciou a presença do meia - que vem treinando como titular - na estreia do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, contra o Boa Esporte, na próxima quarta-feira, às 21h30, no Mineirão.

"Não tem uma definição, mas Rodriguinho está disposto, treinando, e, com certeza vai estar presente no primeiro jogo do Cruzeiro no ano. Não há uma definição ainda, mas ele está cumprindo o seu contrato da forma com que a gente espera", completou Bolicenho.

Em situações similares aos jogadores citados, o goleiro Fábio, o lateral-direito Edílson e o zagueiro Léo já garantiram que seguem no clube em 2020.

Ariel Cabral

Por fim, o diretor de futebol do Cruzeiro adotou um tom misterioso sobre a situação do volante argentino Ariel Cabral, que está no sei país natal resolvendo problemas particulares.

"Ariel Cabral ganhou uma folga de três dias para resolver problemas pessoais na Argentina, mas pode ser que na volta ele traga alguma novidade para a gente", disse o dirigente, fazendo referência a possíveis propostas que poderiam chegar pelo jogador.