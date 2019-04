A Conferência Nacional de Futebol (Conafut) elegerá o melhor executivo de futebol pelos trabalhos desenvolvidos em 2018, e o diretor do Cruzeiro, Marcelo Djian, concorre ao prêmio. O ex-zagueiro e hoje atuante dos bastidores tem como adversários Rui Costa, do Athletico-PR e Alexandre Mattos, do Palmeiras.

Djian, ao lado do vice-presidente de futebol do Cruzeiro, Itair Machado, ajudou na montagem do elenco bicampeão da Copa do Brasil no ano passado. Título pela primeira vez conquistado em sequência por um clube brasileiro, já que a Raposa também havia faturado o troféu do mata-mata em 2017.

Os outros postulantes também montaram times vencedores. Rui Costa faturou a Copa Sul-Americana no Furacão, e Alexandre Mattos o Brasileirão de 2018 com o Alviverde Paulista.

Após vencer a taça continental no time paranaense, Rui Costa deixou o Athletico.

Os melhores

A entrega do prêmio será realizada no dia 17 de maio, durante Conferência Nacional do Futebol – CONAFUT, no Teatro CIEE em São Paulo.

A eleição é feita por um corpo de 55 jurados, dentre jornalistas, pesquisadores e profissionais que trabalham com futebol.