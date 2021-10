Após o árbitro Paulo Roberto Alves Júnior ter relatado na súmula da partida entre Atlético e Santos que Rodrigo Caetano agrediu a arbitragem, o diretor se manifestou nesta quinta-feira: “Em momento algum ocorreu tentativa de invasão ao VAR”.

Rodrigo Caetano garantiu que ele e Eudes Cunha – também citado na súmula – farão sua defesa e que o Atlético já solicitou, formalmente, os áudios entre os árbitros de campo e de vídeo. “Se tivermos que ir à CBF, iremos, mas o primeiro passo já foi feito”, destacou.

Quando perguntado se houve exagero no relato da arbitragem, Rodrigo Caetano confirmou: “Exagerou, sim. No nosso entendimento, sim”.



Em contrapartida, o diretor assumiu que houve troca de palavras entre ele e a arbitragem no ambiente dos vestiários: “Existiu, na verdade, um diálogo, inclusive com o coordenador da arbitragem, de pontos distintos, diferentes, nada além disso", relatou.

"Confesso que não vi tudo. Nossa preocupação ali era receber nossos jogadores e tranquilizá-los. Realmente, todos estavam indignados. E, como eu falei, o fórum correto para nós questionarmos essa súmula vai ter o seu momento. Nosso departamento jurídico já está fazendo todo um estudo para que isso lá na frente seja esclarecido”, acrescentou.

Entenda a polêmica

As agressões relatadas na súmula, com chutes e socos na porta da sala do VAR, teriam acontecido durante a primeira etapa, quando o jogador santista Wagner Leonardo cometeu uma falta em Zaracho, dentro da área, e o pênalti não foi marcado. Os atleticanos ainda reclamaram de uma penalidade em Dylan Borrero que também não teria sido marcada.

No segundo tempo, o árbitro assinalou dois pênaltis para o Atlético depois de intervenções do VAR. Rodrigo Caetano rechaçou a possibilidade de a arbitragem ter sido influenciada por pressão dele e de membros da comissão técnica do clube.

