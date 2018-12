O atacante Rafael Sóbis, reserva no Cruzeiro, conversou com o vice-presidente de futebol da Raposa, Itair Machado, e pediu para ser negociado, já que deseja jogar mais em 2019. Um dos clubes que foram citados como possível destino do atacante foi o Internacional, equipe que revelou o jogador em meados dos anos 2000.

Apesar da forte ligação de Sóbis com o Colorado, o diretor de futebol do time gaúcho, Rodrigo Caetano, disse que no momento não há negociação.

“Jogador que tem identificação e história no Internacional, sempre se caracterizou por ser jogador decisivo, experiente acima de tudo, e é um grade caráter, fomos juntos campeões brasileiros, em 2012, no Fluminense. Atleta que colabora dentro e fora de campo, mas não existe negociação. Temos alguns alvos, mas o Inter não tem recursos para sair no mercado contratando peças em quantidade. Certamente o Rafael estará sempre na galeria dos grandes ídolos. Talvez no futuro a gente pensa, mas hoje não”, explicou em entrevista ao canal Fox Sports.

Em entrevista ao programa “Bola nas Costas”, da Rede Atlântida FM, na semana passada, Rafael Sóbis confirmou a conversa com Itair Machado. “Bem provável (saída do Cruzeiro), isso o diretor falou, porque eu tive uma conversa com ele. Exato, e aí começam essas coisas de Fortaleza, daqui, de lá que são coisas normais”, comentou Rafael Sóbis, que teve o seu nome ventilado como possível reforço do clube cearense.

“Nunca falei com ninguém do Fortaleza (...) vocês da imprensa. Eles atiram para tudo que é lado e é feio. Sai do nada uns negócios absurdos”, disse Sóbis à Rede Atlântida.