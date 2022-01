Fábio Gomes foi vice-artilheiro da Série B de 2019 e passou por Japão e Estados Unidos nos últimos anos

O Atlético está próximo de comprar 50% dos direitos econômicos do atacante Fábio Gomes, de 24 anos. A negociação foi confirmada à reportagem por Cidão Freitas, diretor do Oeste, dono de 100% dos direitos do jogador. O valor da transação não foi revelado.

Fábio está, atualmente, na pré-temporada da equipe do interior paulista, depois de uma passagem por empréstimo pelo New York Red Bulls. Na equipe norte-americana, ele marcou sete gols e deu seis assistências em 31 jogos.

O atacante também disputou a Segunda Divisão do Campeonato Japonês, pelo Albirex Niigata. Foram cinco gols e três assistências em 19 jogos.

Pelo Oeste, Fábio participou de 47 rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro em sua carreira e balançou as redes 20 vezes. Ele foi vice-artilheiro da edição de 2019, com 15 gols.

O centroavante, de 1,92m, se aproxima do Atlético para ser mais uma opção ofensiva para o futuro treinador. O clube alvinegro deve confirmar, em breve, a rescisão contratual de Diego Costa.

