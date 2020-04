O futebol brasileiro está suspenso pela pandemia do coronavírus, mas isso não impede o trabalho de estudo do elenco do Cruzeiro nos bastidores. Como o próprio técnico cruzeirense Enderson Moreira afirmou recentemente, da necessidade de reforços, o Conselho Gestor trabalha para tornar possíveis essas contratações.

Em crise financeira e com menos poder de barganha para contratar, os gestores do Cruzeiro terão que usar a criatividade para dar ao treinador reforços visando à temporada 2020, assim que essa for retomada.

"Nós temos que fazer (aquisição, reforçar o time), temos que criar alternativas. O Enderson (Moreira) é uma pessoa que conhece os caminhos da Série B, juntamente com o Ricardo (Drubscky), por isso nós confiamos muito no trabalho dele. Junto com o Carlos Ferreira ele está fazendo análise dos nomes. Dificlmente teremos condição de comrprar jogador, a não ser uma troca, existe alternativa para isso", disse o presidente do Conselho Gestor, Saulo Fróes, em entrevista ao programa 'Os Donos da Bola', da TV Band Minas.

Um nome que está na mira do Cruzeiro já se tornou público. Inclusive, os próprios dirigentes e o treinador da Raposa já disseram que o meia-atacante Régis, do Bahia, tem negociação "muito avançada" para vestir a camisa azul e branca.

"Muitos jogadores querem jogar no Cruzeiro, mesmo na Série B, porque sabem da pujança. Tem casos, vocês viram aí o Moreno (Marcelo), que voltou pelo amor ao clube E existem sondagens de jogadores querendo voltar, inclusive de Série A, querem jogar no Cruzeiro. Lógico, não vamos fugir da realidade, a faixa salarial todo mundo sabe, mas podemos criar alternativas. Se subir vai ganhar mais um prêmio e outras alternativas", comentou Fróes.

Além de criar essas alternativas, de usar a criatividade para arrecadar verba e criar oportunidades de contratação, o Cruzeiro pode também movimentar seus cofres com vendas de jogadores. E duas negociações podem ser concretizadas em breve.

"Nossa ideia é tentar desfazer de algum jogador, não vou negar, estamos em negociação. Não posso falar, mas existem duas situações que podem ser que dê negócio", revelou o dirigente.

Recentemente o zagueiro Cacá recebeu proposta do Athlético-PR, fato revelado à época de forma antecipada pelo Hoje em Dia. Segundo apurou o HD em janeiro deste ano, o Furacão enviou proposta oficial de R$ 9,05 milhões (2 milhões de euros) pela metade dos direitos de Cacá. O presidente do Athletico-PR, Mário Celso Petraglia, confirmou à reportagem essa tentativa de compra, negada pelo Cruzeiro.

Gasto x economia

Perguntado se a política austera do Cruzeiro, inclusive com redução de salário no elenco, não poderia ser antagonica à busca por reforços, que teriam um custo para o clube, Fróes foi taxativo.

"Você precisa corrigir os custos, obviamente, temos que chegar a essa realidade, é algo que todos estão fazendo, mas ao mesmo tempo não podemos deixar de contratar. Vamos contratar jogador por salários, não é algo que vai pesar na folha. Se conseguirmos desfazer de dois ou três jogadores, existe o equilíbrio. Se falasse assim, vamos contratar jogador de R$ 5, R$ 6, R$ 10 milhões, aí seria realmente um tiro no pé. Quem sabe não fazemos até troca, existe essa possbilidade", justificou Saulo Fróes.