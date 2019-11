A diretoria americana espera contar com um bom público no Independência para a partida do Coelho contra o Vitória, nesta sexta-feira (15), válida pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Para ter com o apoio da torcida americana, a diretoria do Coelho fixou o preço dos ingressos para a partida deste feriado em R$ 5,00. Pela primeira vez na Série B, estará aberto o portão 2 (espaço Ismênia) do Independência.

Após duas vitórias foda de casa – diante de Londrina e Cuiabá – o América reencontra sua torcida em partida fundamental para se aproximar do sonho de voltar à Serie A do Campeonato Brasileiro.

ONDA VERDE

Haverá acesso triplo para os associados, que poderão levar dois acompanhantes para torcer e apoiar. O benefício é válido nos Portões 3, 4 e 6.

Para utilizar o acesso triplo, o sócio deve entrar no estádio pelo respectivo portão de seu plano e, ao realizar o acesso, deverá passar o cartão novamente na catraca para liberar a entrada dos convidados.

Confira os pontos de venda antecipada a para a partida

Valores dos ingressos:

Portão 2 (Especial Ismênia) – R$ 5 (preço único)

Portão 3 (Especial Pitangui) – R$ 5 (preço único)

Portão 4 (VIP Pitangui) – R$ 40 (meia-entrada a R$ 20)

Portão 6 (Especial Minas) – R$ 5 (preço único)

Portão 10 (Cadeira Ismênia) – R$ 10 (meia-entrada a R$ 5) – Visitante

Locais de venda:

Loja do América (Avenida dos Andradas, 3.000 – Bairro Santa Efigênia – Piso G1 do Boulevard Shopping)

- Quarta-feira: 10h às 22h

- Quinta-feira: 10h às 22h

- Sexta-feira: sem comercialização

Bilheteria do Independência (Rua Pitangui – Portão 6)

- Quarta-feira: 10h às 17h

- Quinta-feira: 10h às 17h

- Sexta-feira: 10h até 15 minutos do segundo tempo

Loja Aqui (Rua Tupis, 275 – Centro)

- Quarta-feira: 10h às 17h30

- Quinta-feira: 8h30 às 16h

- Sexta-feira: sem comercialização

Bilheteria do Independência (Rua Ismênia Tunes – Portão 10)

- Sábado: 15h até 15 minutos do segundo tempo