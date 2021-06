A quinta-feira (3) de Corpus Christi marcou o lançamento do novo uniforme do América, em evento realizado no Independência. Mas além da apresentação - a estreia da camisa será neste domingo (6), contra o Corinthians, no Horto -, outra ação do Coelho chamou atenção.

Antes do lançamento do traje 2021, os jogadores se reuniram com o presidente do clube, Alencar da Silveira Jr, e um suposto designer de marca de camisa para avaliarem a nova vestimenta.

Na verdade, era uma brincadeira preparada pela diretoria para ver a reação dos atletas diante de uniformes para lá de inusitados.

Confira abaixo o vídeo: