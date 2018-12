O presidente do Atlético, Sérgio Sette Câmara, e o diretor de futebol do clube, Marques, estão alinhados em um discurso: neste mercado da bola, não existe jogador do Galo inegociável. Por outro lado, há um entendimento das duas partes sobre o futuro do goleiro Victor: ficará no clube em 2019.

Aos 35 anos, pronto para a oitava temporada no Atlético, o camisa 1 do Galo foi alvo de sondagem do São Paulo recentemente. O Hoje em Dia apurou que além do Tricolor Paulista, onde Victor fez parte das categorias de base, outros clubes brasileiros sondaram o jogador. Entretanto, Sette Câmara e Marques não abriram negociação em nenhum caso.

Assim sendo, Victor irá disputar a sexta Libertadores, sendo que é o jogador com mais partidas pelo clube na competição, com 41 aparições. Em 2019, irá completar 36 anos e terá ainda mais uma temporada (2020) por contrato no Atlético. Em entrevista recente à TV Globo, o goleiro afirmou até mesmo que já pensa nos momentos finais da carreira e que se aposentar no Galo é algo que ele vislumbra.

"Hoje, com 35 anos, é claro que a gente já começa a pensar na parte final da carreira, começa a fazer alguns planejamentos, mas estou feliz, pretendo cumprir esses dois anos de contrato. Se tudo se manter da forma que está acontecendo, seria, sim, muito interessante poder terminar minha carreira pelo Atlético, que é um clube no qual tenho uma identificação, um carinho enorme, respeito, um clube que eu amo, de uma torcida que sempre me acolheu, me apoiou", afirmou.