Com o contrato de Diego Tardelli se encerrando no fim deste mês, a diretoria do Atlético ainda não sabe se vai renovar com o atacante. Segundo apurou o Hoje em Dia, a cúpula poderá oferecer ao avante uma proposta de renovação, mas com valores salariais inferiores aos que ele atualmente recebe pelo clube e com prorrogação de vínculo até o término do próximo Campeonato Mineiro.

Uma das ideias da diretoria é criar uma equipe alternativa para a disputa do Estadual, a qual contaria com Tardelli, caso essa renovação seja concretizada.

Hulk é outro que estaria presente neste time para a disputa do Mineiro, para agilizar seu processo de adaptação ao futebol brasileiro.

Tardelli teria outras opções no mercado, incluindo o interesse de um clube japonês e também do Corinthians. Nada concreto, até agora.

Pelo Galo, o camisa 9 já disputou 221 partidas e marcou 110 gols e foi campeão da Libertadores (2013), da Copa do Brasil (2014), da Recopa (2014) e do Mineiro (2010, 2012, 2013 e 2020).