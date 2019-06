A era Rui Costa no Atlético, que iniciou há cerca de um mês e meio, começa a dar uma resposta para o torcedor. Nos últimos minutos desta sexta-feira (31), foi confirmado o primeiro reforço para o elenco alvinegro, comandado interinamente pelo técnico Rodrigo Santana. Bicampeão nacional pelo Peñarol, do Uruguai, o lateral-esquerdo Lucas Hernández desembaracará nos próximos dias em Belo Horizonte para se apresentar ao novo clube.

O jogador de 26 anos pertence ao grupo de Francisco Casal, o Paco. Nascido em São Paulo e criado em Montevidéu, o agente tem vários atletas em seu cardápio de opções ao mercado. Conforme apurou a reportagem do Hoje em Dia, com Rodolfo Catino, vice-presidente do Carbonero, o time mineiro desembolsou 3 milhões de dólares (pouco mais de R$ 12 milhões) para ter o atleta. Deste montante, 600 mil doláres ficarão com o clube uruguaio.

Segundo Wilson Mendez, jornalista uruguaio, o vínculo de Hernández com o Galo será de três temporadas.

Na última segunda (27), Rui Costa foi pessoalmente até Montevidéu fazer a oferta atleticana. O desfecho, porém, foi dado com o dirigente já de volta a Belo Horizonte.

