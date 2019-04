A diretoria do Cruzeiro se movimenta nos bastidores para adiantar a resolução de assuntos importantes para o clube, a curto e a médio prazo. E dois assuntos esquentaram a pauta celeste nos últimos dias: o empréstimo de R$ 300 milhões e a próxima eleição presidencial da Raposa.

Na tarde desta segunda-feira (8) um dos membros do grupo investidor que emprestará R$ 300 milhões ao Cruzeiro esteve na Toca da Raposa II. Ele conversou com os dirigentes celestes e conheceu o centro de treinamento.

Em fevereiro deste ano o Conselho Deliberativo do Cruzeiro aprovou, em reunião na sede do Barro Preto, o pedido de empréstimo. Esse dinheiro servirá para quitar dívidas antigas, que já causam e podem causar ainda mais transtornos ao clube.

Eleições

Presidente eleito para gerir o Cruzeiro até 2020, Wagner Pires de Sá já movimenta o seu grupo de apoio para o próximo pleito eleitoral.

No último domingo (7), membros da diretoria celeste se encontraram para confirmar acordo visando as eleições do ano que vem.

No encontro, que contou com a presença da cúpula estrelada, definiu-se que Gustavo Perrella será o segundo vice-presidente na futura chapa encabeçada por Pires de Sá.

Gustavo Perrella ocupará o lugar que hoje pertence ao empresário Ronaldo Granata, que perdeu espaço na diretoria por questões políticas.

Filho do ex-senador, ex-presidente do clube e atual presidente do Conselho Deliberativo, Zezé Perrella, Gustavo ocupa atualmente um cargo de confiança na diretoria. Ele atua como vice-presidente institucional.

A escolha de Gustavo Perrella para compor a próxima chapa de Wagner Pires de Sá no próximo pleito eleitoral acontece como estratégia de unificação do Conselho Deliberativo do clube.

Segundo apurou o Hoje em Dia, a intenção da atual diretoria é ter um Conselho mais unido, fato que não aconteceu de forma plena nos últimos anos pela polarização e divergências de grupos políticos dentro do clube.

Várias pessoas influentes dentro do Cruzeiro estiveram presentes no encontro que firmou a escolha de Gustavo Perrella como membro da futura chapa para a eleição 2020.

Nomes como o do presidente Wagner Pires de Sá, do vice de futebol Itair Machado, do diretor-geral Sérgio Nonato, do diretor jurídico Fabiano de Oliveira Costa, do atual presidente do Conselho Deliberativo Zezé Perrella e do ex-presidente Alvimar de Oliveira Costa estiveram presentes no encontro.