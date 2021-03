A diretoria do América vem trabalhando nos bastidores em busca de reforços para a temporada. E, embora esteja encontrando dificuldades nessa missão, promete contratações de qualidade para este ano. Em entrevista coletiva divulgada nesta sexta-feira (26), Euler Araújo, membro do Conselho de Administração do Alviverde, confessa que o clube estará de olho, inclusive, no mercado sul-americano.

Ele admitiu que, apesar de o Coelho não ter tradição em angariar atletas latino-americanos, existe um planejamento nesse sentido.

“Com relação ao mercado sul-americano, tem que ter um conhecimento muito grande deste mercado. E o América não tinha isso até este ano. Estamos estudando com carinho esse mercado. Tem que haver um cuidado por conta de adaptações. Vamos implantar um sistema de análise deste mercado para estudar e fazer contratações neste sentido”, afirmou.

E, de uma forma geral, ressaltou que o clube segue de olho no futebol brasileiro, na procura por bons valores. “Está difícil, (o mercado) talvez esteja inflacionado por algumas questões. Os clubes estão tendo pouca margem para negociação. As dificuldades são muito grandes. Tanto da parte dos clubes quanto dos jogadores, os pedidos são elevados. A gente vem monitorando que ao final do Campeonato Estadual surjam oportunidades”, disse.