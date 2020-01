O goleiro Rafael deixará o Cruzeiro, mas vai retirar uma ação na Justiça contra o clube. Notificação esta que chegou à Toca e surpreendeu a diretoria e ao próprio jogador, que disse desconhecê-la. "Foi um equívoco essa ação ter entrado", comentou o arqueiro nas redes sociais.

Na tarde desta sexta-feira (24), foi convocada uma entrevista coletiva na Toca II para que o goleiro e algum membro da diretoria explicassem o mal-entendido. Após mais de duas horas de atraso, Carlos Ferreira, interlocutor do núcleo gestor com o futebol do Cruzeiro, falou a respeito da polêmica. Rafael, no entanto, não apareceu, mas deverá conversar com a imprensa na segunda-feira (27).

“Tivemos uma reunião muito proveitosa ontem (quinta-feira), e o Rafael demonstrou sua vontade de jogar em outro clube, alçar voos maiores, uma questão pessoal. Hoje (sexta) fomos surpreendidos como uma ação na Justiça do Trabalho, que, segundo o Rafael, ele também não sabia. O Rafael pediu desculpas, e nós entramos em um acordo em que provavelmente na segunda-feira vai estar tudo resolvido”, afirmou Ferreira.

“Ele (Rafael) relatou que veio treinar hoje (sexta), então, se tivesse conhecimento que o pessoal (que gerencia a carreira de Rafael) teria entrado com a ação, talvez nem viria treinar. Ele não falou em nenhum clube, só quer ter a liberdade de ser protagonista em outro time”, completou.

A reportagem tentou contato com o advogado de Rafael, João Chiminazzo, mas ele não respondeu às mensagens.

Cria do Cruzeiro e campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2007, Rafael disputou 112 partidas pela equipe profissional da Raposa, sendo reserva imediato de Fábio durante grande parte de sua trajetória na Toca. Acumulou títulos como o bi do Brasileiro (2013 e 2014) e bi da Copa do Brasil (2017 e 2018).

Fábio

Além de Rafael, Fábio não viajou com a delegação para Tombos, onde o Cruzeiro encara o Tombense neste sábado (25). Ele será poupado por conta de uma pancada que recebeu na estreia, diante do Boa. Vitor Eudes será o titular da posição.