Contratado no início de outubro para exercer a função de consultor do departamento de futebol do Cruzeiro, José Carlos Brunoro teve participação direta na contratação do técnico Felipão.

Em live veiculada nas mídias oficiais do clube estrelado nesta quinta-feira (22), o dirigente contou os bastidores da contratação do técnico Luiz Felipe Scolari.

Brunoro revelou que Scolari declinou a primeira proposta da Raposa, após uma reunião virtual.

"O Felipão foi uma situação bem legal, teve uma participação muito grande do Sérgio Santos Rodrigues do Deivid, do próprio empresário dele (Jorge Machado). A minha foi tentar trazer todo mundo para uma mesa de conversa. A gente teve uma primeira negativa dele, que a gente fez uma reunião por videoconferência. Ele falou que precisava de meia hora para responder e respondeu não. Eu sou meio chato quando falam para mim não", completou o dirigente.

Em seguida, Bruno contou que a cúpula celeste mudou a estrategia para tentar convencer o experiente treinador a aceitar a proposta. Segundo Brunoro, a ida a Porto Alegre e o tempo de contrato oferecido foram fatores decisivos para conseguir o acerto com Felipão.

"Fiquei em cima do empresário dele. A gente conversando, Deivid, Sérgio e eu, e pensamos se a gente fizesse uma coisa diferente, porque o Cruzeiro está querendo ser diferente. Vamos fazer uma proposta de três anos, coisa que ninguém faz com técnico brasileiro. Quem sabe isso para o Felipão é uma coisa legal. Foi o grande mote da conquista do Felipão. O empresário falou: “Três anos, cara? É diferente. De repente, ele vai gostar. Mas é melhor vir para cá, para Porto Alegre, porque ele gosta de olho no olho”.

Mesmo com a grave situação financeira do Cruzeiro, José Carlos não vê a chegada de Scolari apenas como uma despesa, mas sim como um ponto de partida para tentar reerguer a Raposa dentro e fora de campo.

"Não dá para o Cruzeiro ter um projeto esportivo fraco. O Felipão já foi uma coisa ousada, ele aceitou isso. A figura do Felipão não é custo, é investimento. Se a gente souber absorver ele, vai ter muita coisa boa".

Inscrição de jogadores

Outro tema abordado pelo consultor do Cruzeiro foi a liberação da Fifa para que o Cruzeiro possa inscrever novos jogadores.

No início de setembro, a entidade máxima do futebol proibiu a Raposa de inscrever novos jogadores, em razão de uma dívida com o Zorya, da Ucrânia, pela contratação do atacante Willian Birgode, em 2014.

Na semana passada, a diretoria estrelada afirmou que quitou o débito com o clube ucraniano, e que agora aguarda a liberação da Fifa.

De acordo com Brunoro, o fim da sanção está próximo, e o clube já estima um prazo para contar com os novos atletas.

"A vinda do Felipão acelerou isso e a gente já pode inscrever jogadores. Mas falta a data ainda da situação de regulamentação da Fifa, porque a gente fez os pagamentos. Acho que em mais uma semana já dá para inscrever”, disse o consultor.

Os meias-atacantes Giovanni e Matheus Índio, além do atacante Iván Ângulo já treinam na Toca da Raposa II há algumas semanas, à espera da regularização.

Ângulo, inclusive, tem negociações em andamento com o Botafogo, e pode deixar a Raposa antes mesmo de poder ser inscrito.