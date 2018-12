A situação do atacante Gabriel Barbosa ainda parece longe de ter um desfecho. O artilheiro do Brasileirão de 2018 não irá continuar no Santos e tem contrato com a Inter de Milão, mas não deve jogar pelo time italiano neste primeiro semestre de 2019. O Flamengo surge como principal interessado em contratá-lo entre os clubes brasileiros, mas teria ganhado a concorrência do West Ham, segundo a imprensa inglesa.



Pierre Ausilio, diretor da Internazionale, afirmou que o atleta deve buscar um novo clube. "Gabigol vai terminar o empréstimo com o Santos e então retornará para a Inter. Pelos próximos seis meses, não teremos espaço para ele. Estamos felizes com o que ele fez e vamos achar a melhor solução em conjunto", declarou o dirigente.



Segundo a imprensa inglesa, o West Ham teria interesse em contar com o atacante. O técnico Manuel Pellegrini gostaria de possuir mais opções no ataque do time londrino, que conta com Arnautovic, Chicharito Hernández, Andy Carroll e Lucas Pérez para o setor. O modelo de negócio seria um empréstimo com obrigação de compra no meio de 2019, por 25 milhões de libras (cerca de R$ 122 milhões, na cotação atual).



Já o Flamengo tenta contratar Gabriel, mas sabe que a negociação não é fácil. "A posse (da nova diretoria) foi hoje (quarta-feira), assumimos e o jogo começou agora. A Inter pagou muito caro pelo Gabigol. Custou 25 milhões de euros. Ninguém paga isso. É uma situação dificílima. Ele tem contrato em vigência e vamos aguardar para saber o final dessa situação. É claro que é um jogador que eu gosto muito, artilheiro do Campeonato Brasileiro, mas temos que esperar", afirmou o novo vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, em entrevista coletiva na noite de quarta (19).