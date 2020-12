O meia-atacante argentino Martin Benítez, de 26 anos, está no radar do Atlético para a próxima temporada,

Com os direitos econômicos vinculados ao Independiente-ARG, o jogador está cedido ao Vasco até o final da temporada.

Como o cruzmaltino não exerceu a prioridade de compra, estipulada em 4 milhões de dólares, Benítez deve retornar ao Independiente no final deste mês, podendo vir para em Belo Horizonte, caso a negociação com o Galo se concretize.

A informação sobre o interesse do Atlético no meia-atacante foi publicada inicialmente pela Rádio Itatiaia, e confirmada pelo Hoje em Dia com Jorge Damiani, diretor de futebol do clube argentino.

“Oficialmente não (teve proposta do Alvinegro), mas sei que há um interesse real. Creio que vão se reunir com os representantes. Grêmio, Palmeiras e Santos também demonstraram interesse”, disse o dirigente.

Damiani afirmou ainda que o Independiente tem interesse apenas na venda do jogador, nas condições que foram propostas ao Vasco.

Em 39 partidas pelo time carioca na temporada, Benítez marcou dois gols, um deles, inclusive, um golaço, contra o próprio Atlético, na vitória do Galo por 4 a 1, no dia 4 de outubro, no Mineirão, em duelo que valeu pela 13ª rodada do Brasileirão.