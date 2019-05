Na mira do Atlético, o lateral-esquerdo Lucas Hernández pode ser o primeiro reforço anunciado na era Rui Costa no clube. A caminho de Montevidéu para tentar bater o martelo pelo jogador, o dirigente do alvinegro tem explorado há algum tempo o mercado sul-americano em buca de soluções para o elenco.

Em contato com Rodolfo Catino, vice-presidente do clube uruguaio, o Hoje em Dia apurou que, apesar de ter contrato vigente, Hernández não é peça inegociável no Carbonero. O cartola, contactado no início da tarde desta segunda-feira (27), diz que ainda não sabe do interesse atleticano.

Leia mais:

Com destino a Montevidéu, Rui Costa vai em busca de Lucas Hernández, lateral do Peñarol

"Lucas tem contrato com o Peñarol, mas não será problema quando aconteça uma proposta para que deixe o clube", afirma o dirigente à reportagem. O lateral renovou o vínculo em julho do ano passado e, em 2019, já realizou 16 partidas, anotando dois gols.

Bicampeão nacional pelo clube uruguaio, Lucas Hernández pertence ao grupo de Francisco Casal, o Paco. Nascido em São Paulo e criado em Montevidéu, o agente tem vários atletas em seu cardápio de opções ao mercado.