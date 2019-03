Apesar de dois adiamentos seguidos do jogo entre Cruzeiro e Deportivo Lara-VEN por problemas políticos graves na Venezuela, o que impediu o clube Rojinegro de viajar ao Brasil, os responsáveis pelo futebol venezuelano garantiram que o país reunirá condições de organizar partidas das competições sul-americanas mais importantes, tanto da Copa Libertadores quanto da Copa Sul-Americana. .

A informação é da agência de notícias internacionais The Associated Press. Segundo o veículo, os dirigentes do futebol venezuelano garantiram aos “caciques” da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) o compromisso de garantir a segurança dos clubes e de que conseguirão cumprir todos os detalhes necessários para que aconteçam as partidas.

As garantias foram dadas em evento na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, durante encontro dos treinadores que dirigem os clubes que disputam a mais importante competição interclubes da América do Sul.

O presidente da Conmebol Alejandro Domínguez esteve presente no encontro com os treinadores e dirigentes da entidade que comanda o futebol.