Apesar de terem sido comunicados pela diretoria, após o término da participação cruzeirense no Campeonato Mineiro, de que poderiam procurar um clube para a disputa do restante da temporada, o zagueiro Paulo e o meia Marco Antônio, revelações da base celeste, foram relacionados pelo técnico Felipe Conceição para a partida de estreia do Cruzeiro na Série B, neste sábado (29), às 16h30, no Estádio Batistão, em Aracaju, contra o Confiança. E eles integram uma lista que não conta com jogadores contratados nesta temporada e que são da mesma posição.

Pela lista divulgada no site oficial do Cruzeiro, Paulo, Ramon e Weverton são os zagueiros que viajam para Sergipe, sendo que o lateral-direito Jose´h também joga na posição.

Meia Marco Antônio se destacou no jogo-treino do time reserva contra o Boa Esporte, no último sábado, na Toca da Raposa II, e integra a lista de relacionados para a estreia do Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro

Eduardo Brock, contratado como reforço para a temporada 2021, que já tinha perdido espaço para o recém-chegado Joseph no jogo-treino do último sábado (22), contra o Boavista-RJ, na Toca da Raposa II, não está entre os relacionados.

O mesmo acontece com o meia Marcinho, destaque do Sampaio Corrêa-MA na última Série B e que chegou como uma das grandes apostas celestes.

O técnico Felipe Conceição, que tinha liberado Marco Antônio para procurar outro clube há menos de duas semanas, preferiu levar o jogador revelado na base para encarar o Confiança.

Confira a lista de relacionados do Cruzeiro para encarar o Confiança:

Goleiros: Fábio e Lucas França

Laterais: Joseph, Kaiki, Matheus Pereira e Raúl Cáceres

Zagueiros: Paulo, Ramon e Weverton

Meio-campistas: Adriano, Flávio, Jadson, Marco Antônio, Matheus Barbosa, Matheus Neris e Rômulo

Atacantes: Airton, Bruno José, Felipe Augusto, Guilherme Bissoli, Rafael Sóbis e Stênio