A conflito entre América e Cruzeiro envolvendo o jovem atleta Vitor Roque, de 14 anos, foi o principal tema abordado na reunião do Movimento dos Clubes Formadores do Futebol Brasileiro. O Coelho acusa a Raposa de aliciar o jogador, que era da base da equipe e deveria ter se apresentado no dia 4 de fevereiro. A jovem promessa, no entanto, está treinando nas categorias inferiores do Cruzeiro.

Segundo Paulo Bracks, diretor executivo das categorias de base do América, o assunto foi destrinchado durante a reunião do movimento, que aconteceu na Fonte Nova, em Salvador.

“Todo mundo fica por dentro, todos os membros ficam por dentro do que está acontecendo. Hoje a gente tem três casos como esse no Brasil e um deles é o do América com o Cruzeiro. Então o status que está hoje é que o ofício do movimento já foi para a Copa Nike, com as assinaturas dos principais clubes que disputariam, com a condicional de que eles só disputam o campeonato se o Cruzeiro não jogar”. Disse diretor do Coelho.

O ofício enviado para a organização da copa Nike conta com a assinatura de todos os principais clubes do país, exceto o Cruzeiro. Estão presentes no manifesto todos os quatro grandes de São Paulo e Rio de Janeiro. Além deles, outras importantes equipes como Grêmio, Internacional, Bahia, Vitória se negam a participar da competição caso a Raposa possa jogar o torneio.

“O boicote permanece até que a situação se altere, então se continuar da forma como está, na próxima competição vai haver um novo boicote.” Completou o dirigente do América

A próxima competição no calendário das equipes de base dos grandes clubes é a Copa 2 de Julho, que é realizada na Bahia e tem o Cruzeiro como atual vice-campeão.

Segundo Bracks, a reunião dessa terça-feira (3), foi a primeira do movimento em que o Cruzeiro não mandou nenhum representante. Outro clube da capital, o Atlético, foi representado no encontro.

Hugo Lobão sob supervisão de Rodrigo Gini