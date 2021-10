Atlético e Fortaleza iniciam, nesta quarta-feira (20), às 21h30, no Mineirão, a disputa por uma vaga na final da Copa do Brasil.

Além da classificação, o confronto entre Galo e Tricolor do Pici tem tudo para ser o tira-teima no equilibrado retrospecto entre as equipes.

Isso porque, os times se enfrentaram 14 vezes na história, com seis vitórias para cada, além de dois empates. São 28 gols do Alvinegro e 20 do Tricolor.

Na Copa do Brasil, os adversários desta quarta se encontraram em 2006, nas oitavas de final.

Depois de perder o jogo de ida por 2 a 0 no Mineirão, o Atlético deu o troco e venceu no Castelão por 3 a 1, levando a vaga no critério do gol marcado fora de casa, que já foi extinto do torneio.

Já o último embate entre os times ocorreu em 12 de setembro, pela 20ª rodada da Série A. Com gols de Junior Alonso e Zaracho, o Galo venceu por 2 a 0, no Castelão, devolvendo a derrota por 2 a 1 no primeiro turno, no Mineirão, em 30 de maio.

O revés para o Tricolor do Pici, inclusive, foi o último dos comandados do técnico Cuca como mandante desde então.

Campanhas

Atlético e Fortaleza entraram em momentos distintos na atual edição da Copa do Brasil.

Um dos representantes do Brasil na Copa Libertadores, o Alvinegro entrou na terceira fase do cempeonato. Ao longo da disputa, eliminou Remo, Bahia e Fluminense até chegar a semifinal.

O time cearense, por sua vez, iniciou a competição ainda na primeira fase. Até chegar ao atual estágio do torneio, teve que passar por Caxias-RS, Ypiranga-RS, Ceará, CRB e São Paulo.

Leia mais

Se vencer Brasileiro e Copa do Brasil, Galo terá mais que o triplo da premiação obtida na Liberta

Cuca tenta ser segundo campeão da Copa do Brasil como jogador e técnico

Atlético pode ter volta de três atacantes em jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil