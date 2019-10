A Federação Mineira de Vôlei (FMV) confirmou na tarde desta terça-feira (1) o formato e os clubes participantes do Campeonato Mineiro Feminino de 2019. Assim como no ano anterior, serão quatro equipes participantes e apenas três dias de disputa.

Além dos mineiros Itambé/Minas, Dentil/Praia e Mackenzie, o torneio contará com a participação do Curitiba Vôlei, convidado pela FMV. Os confrontos entre as quatro equipes acontecerão entre os dias 5 e 7 de novembro.

O torneio terá como sede os dois clubes da capital. Os jogos do primeiro dia do campeonato acontecerão no ginásio do Mackenzie. O restante das partidas do estadual serão sediadas no Minas, na Arena da Rua da Bahia.

Os quatro postulantes ao título mineiro se enfrentarão em turno único. Ficará com a taça a equipe que somar mais pontos ao final da terceira e última rodada.

Finalistas da última edição da Superliga e principais candidatos ao título estadual, Minas e Praia farão o jogo de fundo do último dia do Campeonato. Situação idêntica à acontecida em 2018, quando as minastenistas venceram as rivais do Triângulo Mineiro e levantaram a taça.

Confira a tabela completa do Campeonato Mineiro Feminino de Vôlei

1ª Rodada - Mackenzie EC

18h - Dentil/Praia Clube x Curitiba Vôlei

20h - Mackenzie EC x Itambé/Minas

2ª Rodada - Arena Minas

18h - Dentil/Praia Clube x Mackenzie EC

20h - Itambé/Minas x Curitiba Vôlei

3ª Rodada - Arena Minas

18h - Mackenzie EC x Curitiba Vôlei

20h - Itambé/Minas x Dentil/Praia Clube