Em busca de um mundo esportivo com mais respeito, diversidade e tolerância, o campeonato brasileiro LGBTQ+ já tem data e local para ser realizado em 2019 em Belo Horizonte. A capital mineira sediará, pela primeirva vez, nos dias 15 e 16 de novembro (sexta e sábado), na arena Santa Cruz, bairro Cachoeirinha, a 5° edição da Champions Ligay, o maior evento de futebol LGBTQ+ do Brasil.

Segundo Leonardo Machado, de 29 anos, publicitário, organizador e integrante da equipe Bharbixas, time LGBTQ+ amador de BH, foram confirmados 28 times masculinos e quatro equipes femininas de vários estados do Brasil, incluindo o Distrito Federal. Além disso, ele espera que o evento seja o maior já realizado dentre todas as competições anteriores: "Para esta edição, a gente está esperando pelo menos um público de 2 mil pessoas. Serão 640 jogadores ao todo e uma previsão de 72 partidas disputadas nos dois dias de evento. Esperamos que o público de BH possa ir prestigiar a gente", relatou.

O campeonato será dividido em fase de grupos e mata-mata. Serão partidas de dois tempos com duração de 12 minutos cada. Haverá um DJ no local durante todos os jogos para animar a torcida e agitar o evento.

A competição no primeiro dia começará às 10h, com previsão de término às 20h. Já no segundo, o torneio começará às 10h, com previsão de término às 19h. Como prêmio, a equipe vencedora ganhará um troféu, além de medalhas para todos os integrantes da equipe.

O campeonato terá entrada gratuita para o público e também serão aceitas doações de alimentos e roupas, que serão repassados posteriormente pela organização do campeonato para ONG´s que lutam pelos direitos LGBTQ+.

Champions Ligay

A Champions Ligay é um campeonato amador de futebol LGBTQ+ jogado no formato Fut7 - seis jogadores de linha e um goleiro - , disputado em uma quadra sintética, fundado em novembro de 2017, e que está indo para sua 5° edição. Segundo Léo, o objetivo do campeoanto "é lutar por um espaço dentro do esporte onde foi privada toda a população LGBTQ+ de praticar a modalidade, para que então essas pessoas possam estar inseridas no meio esportivo", afirmou.

Champions Ligay realizada em novembro de 2018, em Porto Alegre.

Esta 5° edição está sendo organizada pela equipe Bharbixas, vencedora da primeira edição do torneio, disputada no estado do Rio de Janeiro, em 2017. "É importante dizer que o Bharbixas, além de ter sido o primeiro campeão brasileiro, foi o primeiro time LGBTQ+ do mundo a jogar dentro de um estádio-sede da Copa do Mundo", destacou Léo.

Campeões anteriores

Novembro de 2017

Sede: Rio de Janeiro

Vencedores

1° Bharbixas (MG)

2° Beescats (RJ)

3° Unicorns (SP)

Abril de 2018

Sede: Porto Alegre

Vencedores

1° Bulls (SP)

2° Beescats (RJ)

3° Sereyos (SC)

Novembro de 2018

Sede: São Paulo

Vencedores

1° Bulls (SP)

2° Bharbixas (MG)

3° Sereyos (SC)

Abril de 2019

Sede: Brasília

Vencedores

1° Beescats (RJ)

2° Bulls (SP)

3° Bharbixas (MG)

*Com Caio Augusto, estagiário sob supervisão de Cássia Eponine.

Confira a galeria de fotos: